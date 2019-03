Bauturile foarte fierbinti cresc cu 90% riscul de a dezvolta cancer esofagian, sugereaza un studiu realizat in randul a 50.000 de persoane, relateaza Press Association marti.



Potrivit expertilor, consumul zilnic a 700 ml de ceai la o temperatura de 60°C sau mai ridicata a fost "asociat in mod constant" cu o crestere in proportie de 90% a riscului de a dezvolta boala, in comparatie cu persoanele care au consumat bauturi la temperaturi mai scazute.

Publicat in International Journal of Cancer, studiul a analizat obiceiurile de a bea a 50.045 de persoane cu varste cuprinse intre 40 si 75 de ani care locuiau in nord-estul Iranului.

In perioada realizarii studiului, din 2004 pana in 2017, au fost identificate 317 noi cazuri de cancer esofagian, scrie Agerpres.

"Multe persoane se bucura sa bea ceai, cafea sau alte bauturi fierbinti. Insa, potrivit studiului nostru, consumul de ceai foarte fierbinte poate creste riscul aparitiei cancerului de esofag si, prin urmare, este recomandabil sa se astepte pana cand bauturile se racesc inainte de a le bea", a declarat principalul autor al studiului, medicul Farhad Islami, de la Societatea Americana pentru Cancer.

In 2016, Agentia Internationala de Cercetare a Cancerului - agentie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii - a clasificat consumul de bauturi foarte fierbinti, la temperaturi de peste 65°C, ca fiind un agent cancerigen.

Agentia ONU a examinat studiile care se refereau cel mai mult la mate, un tip de ceai care este in mod obisnuit consumat la temperaturi foarte ridicate, in special in America de Sud, Asia si Africa. Potrivit studiilor, temperatura mai degraba decat tipul de bautura este asociata cu riscul de a dezvolta cancer.