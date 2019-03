Mai mult de 60% dintre copiii si adolescentii din China nu dorm suficient, ceea ce le poate pune in pericol sanatatea, potrivit unui raport recent, citat luni de China Daily si preluat de Xinhua.



Temele scolare si utilizarea dispozitivelor electronice sunt cauze majore ale somnului inadecvat, se arata in raportul publicat de Societatea chineza de cercetare in domeniul somnului.



Aproape 63% dintre tinerii chinezi cu varste cuprinse intre 6 si 17 de ani dorm mai putin de opt ore pe zi, potrivit studiului. In cazul tinerilor intre 13 si 17 de ani, procentul este mai mare, de 81%.

Raportul se bazeaza pe un sondaj efectuat la sfarsitul anului trecut si in luna ianuarie, realizat in randul a circa 70.000 de copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 6 si 17 ani din China, Hong Kong, Macao si Taiwan.

Potrivit sursei citate, numarul mare de teme pentru acasa si dispozitivele electronice au fost principalele doua cauze ale somnului inadecvat. 8,4% dintre copii au afirmat ca de luni pana joi sunt ocupati cu rezolvarea temelor dupa ora 23:00, scrie Agerpres.



Mai mult de 41% dintre copiii si adolescentii care dorm prea putin utilizeaza dispozitive electronice, precum computerele si telefoanele mobile, potrivit sondajului, care a constatat de asemenea ca tinerii ai caror parinti folosesc smartphone-uri in fata lor risca sa nu beneficieze de somn suficient.

Alti factori, precum zgomotul si poluarea luminoasa, au contribuit de asemenea la aceasta problema, se arata in raport.