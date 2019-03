Alergatorul Thomas Panek a facut istorie, duminica, la editia din 2019 a semimaratonului de la New York, devenind primul alergator nevazator care a reusit sa incheie cursa asistat de ghizi canini, fara ajutor uman, relateaza luni CNS News si Reuters.





Atletul a terminat cursa United Airlines New York City Half Marathon in putin peste 2 ore si 20 de minute, potrivit New York Road Runners.

Cainii din rasa Labrador Retriever, Waffles, Westley si Gus, l-au insotit pe rand pe Panek. Ei au facut cu schimbul alergand intre 5 si 8 kilometri de-a lungul traseului de 21 de kilometri, scrie Agerpres.

Atletul in varsta de 48 de ani este presedintele si directorul executiv al Guiding Eyes for the Blind, organizatie caritabila care ofera, gratuit, ''caini excelent crescuti si dresati pentru persoanele nevazatoare si cu deficiente de vedere'', conform site-ului fundatiei.

Aproximativ 20.000 de alergatori au concurat la cursa desfasurata de Ziua Sfantului Patrick, trecand prin Times Square, noteaza Reuters.

Panek, un alergator impatimit, si-a pierdut vederea in urma cu peste 25 de ani. ''Cand mi-am pierdut vederea mi-a fost prea frica sa alerg'', a povestit el in 2017 pentru emisiunea "CBS This Morning".

Dupa ce s-a obisnuit cu aceasta deficienta a inceput sa alerge asistat de un ghid uman, insa a declarat ca experienta nu este la fel. ''Cand esti legat de o alta persoana, nu mai este cursa ta. Nu mai ai aceeasi independenta'', a spus Panek.

In anul 2015, el a pus bazele programului ''Running Guides''. Panek a creat o echipa de experti cu misiunea de a dresa caini, in special din rasele Labrador Retriever si Ciobanesc German, pentru a-i obisnui sa alerge pe distante lungi.

Panek nu a participat la semimaratonul de la New York doar pentru medalie. El a facut astfel primii pasi pentru a promova misiunea organizatiei sale. Cursa a contribuit la strangerea de fonduri pentru programul ''Running Guides'', in vederea instruirii si oferirii de tratament veterinar pentru cainii inclusi in program, potrivit site-ului organizatiei.