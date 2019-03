UPDATE 15:59 - Politistii au identificat atacatorul ca fiind un barbat turc, in varsta de 37 de ani.



Focurile de arma au inceput la ora locala 10.45 (11.45, ora Romaniei).

O piata in care se afla o statie de tramvai, la periferia zonei centrale a orasului, Piata 24 octombrie, a fost izolata de catre politie.

Potrivit The Associated Press, serviciile de salvare au indemnat publicul sa pastreze distanta, pentru a permite salvatorilor sa intervina.

Revenim cu informatii





'Dutch police are saying that the shooting may have had a terrorist motive.'@SkyEnda has the latest as several people have been injured in a shooting in the Dutch city of Utrecht.

Follow updates on this breaking story here: https://t.co/jzVW1TdZQI pic.twitter.com/13ls6D8z4T