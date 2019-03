Site-ul specializat Pigeon Paradise (Pipa) a anuntat recordul mondial obtinut de Armando, un porumbel flamand de sex masculin apartinand crescatorului Verschoot Joel, unul dintre cei mai renumiti din tara.

"Nimeni nu se astepta ca pragul magic de 1 milion de euro sa fie depasit. Suma finala (a vanzarii) este de 1.252.000 milioane de euro", a declarat Pipa fara a preciza identitatea cumparatorului.



Star racing pigeon named Armando fetches a record €1.25 million in an online auction in Belgiumhttps://t.co/QDSJ0rTnyZ pic.twitter.com/OxOabGfkDn