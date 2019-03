Presa internationala relateaza despre protestul suceveanului Stefan Mandachi, care a construit primul metru de autostrada din Moldova.

"Cea mai mica autostrada din lume face de rusine o natiune.

Saturat de reteaua deficitara de drumuri in regiunea sa originara, Moldova, Stefan Mandachi, un barbat de 33 de ani care detine un lant de restaurante fast-food, a construit o mica autostrada din banii sai personali, cheltuind in total 4.400 de euro", a titrat BBC, potrivit News.ro.

BBC relateaza ca Romania are cea mai scurta retea de autostrazi din Uniunea Europeana, avand doar 806 km in intreaga tara, in ciuda faptului ca intinderea tarii este aproape egala cu aceea a Marii Britanii.

Euronews a scris ca Stefan Mandachi a construit cea mai scurta autostrada din lume, adaugand ca afaceristul s-a saturat de promisiunile neonorate pe care le-au facut guvernantii romani in ultimii 30 de ani referitoare la imbunatatirea infrastructurii rutiere. Euronews.com mai scrie ca numai in 2017 peste 1900 de oameni au murit in accidente pe soselele din Romania, expertii punand aceste tragedii pe seama lipsei infrastructurii moderne.

Bloomberg a scris ca Presedintele Romaniei Klaus Iohannis, care de regula este in conflict cu Guvernul, s-a alaturat protestului initiat de Stefan Mandachi si ca la fel au procedat si cativa primari care fac parte din coalitia de guvernare. In pus, Bloomberg a scris ca mai multe companii locale au participat la proteste, precum si compania JYSK, dar si angajati de la fabrica Ford din Craiova.

Omul de afaceri Stefan Mandachi, initiatorul protestului "Romania vreau autostrazi", a declarat, vineri, la inaugurarea primului metru de autostrada din Moldova, pe care l-a construit din banii sai, ca nu a trait niciodata un asemenea moment de solidaritate. "Avem o sansa unica sa restartam Romania acum", a spus Mandachi, apreciind ca nu se va ”lecui” pana cand nu va exista autostrada la Suceava.