Peste jumatate dintre adolescenti si adultii tineri traiesc in tari in care sanatatea lor este grav amenintata, in special in Africa sub-sahariana si in regiunea Asia-Pacific, a conchis un studiu publicat marti si citat de AFP.



Dintre cele 1,8 miliarde de persoane cu varste cuprinse intre 10 si 24 ani care traiau in lume in 2016, circa 1 miliard (963 milioane) traiesc intr-o tara in care aceasta grupa de varsta se confrunta cu o "tripla povara" sanitara, noteaza un articol publicat in revista britanica The Lancet.

Autorii au inclus 70 de tari in aceasta categorie, care reuneste atat teritoriile afectate la un moment dat de un nivel ridicat de boli infectioase sau legate de alimentatie, de maladii ne-transmisibile (diabet, obezitate, boli psihice, etc.), dar si de violente.

In aceste tari, procentul de persoane cu varste intre 10 si 24 de ani a crescut de de 46% in 1990 la 53% din intreaga populatie, scrie Agerpres.

In 25 de ani, in numeroase tari s-au inregistrat progrese semnificative, inclusiv in ceea ce priveste reducerea bolilor transmisibile care afecteaza persoanele din aceasta grupa de varsta, insa ele au fost compensate de cresterea populatiei adolescente in tarile cu infrastructura sanitara cea mai putin dezvoltata, potrivit autorilor.

"Investitiile in sanatatea adolescentilor nu au tinut pasul cu nevoile", a subliniat Peter Azzopardi, cercetator la Burnet Institute si autor principal al studiului.

De asemenea, cercetearea noteaza ca bolile ne-transmisibile sunt acum predominante in randul adolescentilor si adultilor tineri.

Cercetatorii avertizeaza in special impotriva "cresterii rapide" a supraponderabilitatii si a obezitatii, care afectau in jur de 20% din cei cu varste intre 10 si 24 ani in 2016 sau 324 milioane de persoane.

De asemenea, 430 de milioane sufereau de anemie (deficit de fier) - un sfert din total.

Studiul, finantat de o agentie guvernamentala australiana (NHMRC) si de Fundatia Bill and Melinda Gates, a masurat evolutia a 12 indicatori ai sanatatii adolescentilor din 1990: tutunul si consumul de alcool, excesul de greutate, anemia, dar si indicatori sociali cu consecinte asupra starii de sanatate, cum ar fi accesul la educatia secundara si casatoria inainte de varsta de 18 ani.