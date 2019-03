UPDATE 11:16 - Bilantul atacurilor de la cele doua moschei a crescut la 49 de morti, a anuntat politia.

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern a confirmat ca 40 de persoane au murit iar alte 20 au fost ranite in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, scrie The Guardian.

Unul dintre autorii atacului, un australian de 28 de ani, s-a filmat in timpul atacului la una dintre moschei.

"Nu poate fi descris altfel decat ca un atac terorist. Desi nu avem nimic care sa indice ca ar exista alti suspecti, nu presupunem acest lucru in acest moment", a declarat Ardern, potrivit News.ro.

Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine australiana, conform presei locale, iar Twitter a inchis un cont de utilizator pe acest nume.

Brenton Tarrant a publicat un manifest pe o retea de socializare inainte de comiterea atentatului terorist, scrie presa neozeelandeza.

Initial, manifestul a fost publicat pe Facebook, insa contul fals este de negasit acum pe reteaua de socializare. In schimb, pe Twitter circula mai multe capturi cu manifestul lui Tarrant.

, se arata in manifest, potrivit Mediafax

Comisarul de politiie Mike Bush s-a declarat ingrijorat ca filmarea se regaseste pe retelele sociale si a precizat ca politia face demersuri pentru ca aceasta sa fie stearsa.

"Nu ar trebui sa fie in spatiul public", a spus el.

Presa australiana a anuntat ca politia antiterorista din New South Wales desfasoara operatiuni in zona Coffs Harbour. Nu se stie daca "Tarrant" era din Coffs Harbour, dar cu siguranta era din New South Wales, conform presei australiene.

A inceput sa transmita live in timp ce mergea catre moscheea Al Noor Mosque. In duba sa s-ar fi aflat arme, munitie si canistre cu benzina.

El a luat arma si a intrat in moschee, iar prima victima fost impuscata chiar la usa, conform New Zealand Herald. Barbatul avea asupra sa cel putin o arma automata si mi multe rezerve de muntie.

Comisarul de politie Mike Bush a declarat intr-o conferinta de presa ca numarul victimelor este "semnificativ", fara a face alte precizari, si ca au fost retinute patru.



JUST IN: New Zealand police say four people are in custody after shootings occurred at two mosques in the city of Christchurch, and there are a "significant" number of fatalities. Live updates: https://t.co/kn1m4gbMyX pic.twitter.com/i5wNPSNGnA