Legislatorii rusi au aprobat miercuri noi sanctiuni pentru cei care insulta autoritatile online sau difuzeaza stiri false, sfidand astfel criticile in sensul ca astfel de masuri ar putea deschide calea spre cenzurarea directa a criticilor de catre stat, relateaza Reuters.





Proiectele respective, care mai au nevoie acum doar de semnatura presedintelui Vladimir Putin pentru a deveni lege, au fost votate de o larga majoritate a membrilor Consiliului Federatiei (camera superioara a parlamentului), la cateva zile dupa ce mii de oameni au protestat pe strazile Moscovei, dar si in alte orase impotriva inaspririi restrictiilor in ce priveste internetul.

Conform primului proiect de lege, "desconsiderarea flagranta" pe internet a statului, autoritatilor, drapelului sau Constitutiei ruse se pedepseste cu amenzi de pana la 100.000 de ruble (circa 1500 dolari), iar repetarea acestor gesturi il poate trimite pe "faptas" la inchisoare pana la 15 zile, scrie Agerpres.

Al doilea proiect prevede ca autoritatile pot bloca site-uri daca acestea nu dau curs solicitarilor de a elimina informatii considerate inexacte de catre autoritati, iar cei care difuzeaza online informatii false care duc la o "incalcare in masa a ordinii publice" ar urma sa plateasca amenzi de pana la 400.000 de ruble (6100 dolari).

Deputatul Andrei Klisas, din partidul Rusia Unita al presedintelui Putin si unul dintre initiatorii noilor masuri, a explicat ca informatiile false vehiculate dupa incendiul de anul trecut de la un mall din Siberia a ilustrat necesitatea combaterii fenomenului "fake news". In schimb, Consiliul pentru Societate Civila si Drepturile Omului din cadrul administratiei prezidentiale ruse, precum si un grup format din peste o suta de scriitori, poeti, jurnalisti si militanti pentru drepturile omului au indemnat Consiliul Federatiei sa respinga aceste prevederi.

In ce-l priveste, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat asigurari ca "aceasta sfera a stirilor false, insultelor si asa mai departe este sever reglementata in numeroase tari din lume, inclusiv din Europa si deci este fireste necesar sa se faca acest lucru si in Rusia".