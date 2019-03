Cel mai probabil, leul a scapat din Parcul National Karoo printr-o gaura din gardul perimetrului. Animalul a fost intr-un final localizat si tranchilizat miercuri, dupa care a fost transportat cu elicopterul la sectia de politie din Sutherland unde a fost plasat intr-o celula.



"Sunt sigur ca este pentru prima data cand un leu ajunge la inchisoare", a spus seful sectiei de politie, capitanul Marius Malan, care a adaugat ca, din fericire, miercuri noaptea in arestul politiei nu se afla nicio persoana retinuta.

Locuitori curiosi din satul Sutherland, unde se afla unul din cele mai mari telescoape optice din emisfera sudica, s-au adunat in fata sectiei de politiei pentru a se uita la leul inchis, scrie Agerpres.



"Este in siguranta si sanatos. Nu i-am dat micul dejun deoarece a avut destula mancare pe drum", a declarat Malan pentru Reuters.

El a precizat ca leul, considerat a fi in varsta de doi ani, va fi tranchilizat din nou inainte de a fi transportat inapoi la habitatul sau natural din Parcul National Karoo, situat intre Cape Town si Johannesburg.



