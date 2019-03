Timofei Iuriev a declarat ca se plimba impreuna cu cainele sau, Kira, in Centrul Natural O'Hara din Irvington, cand a observat doi caini care se plimbau pe lacul inghetat.

Barbatul s-a grabit sa intervina atunci cand gheata s-a spart si cainii au cazut in apa extrem de rece. El si-a scos hainele si a intrat in lac impreuna cu Kira. Barbatul a spart gheata pentru a crea o zona prin care cainii sa poata inota pana la mal, scrie Agerpres.

Barbatul a povestit ca bunicul sau l-a invatat cum sa inoate in apa inghetata pe cand avea 7 ani si locuia in Kazahstan.

Iuriev a explicat cum Kira a ghidat cainii sa se intoarca la tarm.

Momentul salvarii a fost surprins pe camera de sotia sa, Melissa Kho.



Proprietara cainilor se afla pe tarm in apropiere."Plangea. A fost atat de recunoscatoare", a declarat Iuriev pentru The Journal News/Iohud.



A man and his dog jumped into a frozen reservoir to save two other dogs that had fallen through the ice in a heroic rescue that was caught on video https://t.co/0lIFynm9zn