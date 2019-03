Gainile de la ferma unei scoli din nord-vestul Frantei si-ar fi unit fortele si au ucis un pui de vulpe, informeaza BBC.



Neobisnuitul incident a avut loc in Bretania, dupa ce vulpea ar fi intrat in ferma in care erau tinute 3.000 de gaini printr-o usa automata care se inchide imediat.



"A existat un instinct de turma, asa ca au atacat-o cu ciocurile", a povestit Pascal Daniel, un responsabil la scoala agricola Gros-Chene.

Corpul vulpii a fost gasit a doua zi intr-un colt al incintei in care erau tinute gainile.



"Prezenta lovituri la gat, facute de ciocuri", a declarat Daniel pentru AFP.

Ferma gazduieste circa 6.000 de gaini crescute pe o zona de 5 hectare.

Cotetul este deschis pe perioada zilei, astfel ca majoritatea gainilor isi petrec ziua afara, scrie Agerpres.

Cand usa automata s-a inchis, vulpea - despre care se estimeaza ca avea cinci sau sase luni - a fost prinsa inauntru.



"Gainile pot fi destul de tenace cand actioneaza impreuna", a adaugat Daniel.