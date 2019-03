O tanara din Slovenia a recurs la un gest extrem pentru a pune mana pe banii de asigurare. Ea si-a taiat un brat cu fierastraul circular, relateaza BBC.



Tanara in varsta de 21 de ani, al carei nume nu a fost facut public, si-a taiat un brat cu fierastraul circular, in speranta ca astfel va intra in posesia a circa 400.000 de euro, bani provenind din politele de asigurare si de sanatate.

Fata a semnat astfel de polite cu cinci companii de asigurari si a primit recent bani de la una dintre companii, pentru "accident cu vatamare corporala". „Cu unul dintre complicii ei, ea şi-a amputat intenţionat mâna de la încheietură cu un fierăstrău circular, sperând să însceneze un accident”, a precizat într-o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt al poliţiei slovene, Valter Zrinski, potrivit Mediafax.

Dupa ce si-a taiat bratul, nici tanara, nici complicele ei, o ruda in varsta de 29 de ani, nu au apelat la urgente. Ea a fost dusa la spital de rude, dar bratul a fost lasat intentionat la locul faptei, pentru a nu mai putea fi atasat. Politistii au reusit insa sa recupereze mana si sa o aduca la spital, iar medicii au cusut-o.

Intentia fetei era de a ramane cu o dizabilitate permanenta, caz in care ar fi primit nu doar banii de pe asigurare - circa 400.000 de euro - ci si o suma lunara in valoare de 3.000 de euro.