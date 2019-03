Viena, capitala Austriei, s-a clasat, pentru a zecea oara consecutiv, pe prima pozitie in editia pe 2019 a indexului oraselor care ofera cea mai buna calitate a vietii din lume, potrivit Reuters. Bucurestiul ocupa locul 109 din cele 231 de orase cuprinse in clasamentul realizat de compania de consultanta Mercer.



Apreciata de turisti datorita istoriei sale imperiale, palatelor somptuoase si muzicii clasice, orasul austriac cu 1,9 milioane de locuitori este supranumit si ''Viena Rosie'' intrucat la conducerea sa s-au aflat timp indelungat forte politice de stanga, care au dezvoltat servicii publice accesibile si un sistem de locuinte sociale.

Un oras de marime medie, in care cetatenii se simt in siguranta si cu o suprafata relativ mare de spatii verzi, sunt principalele caracteristici pe care Viena le are in comun cu orasul clasat pe la doilea loc, Zurich, o metropola mai scumpa si un important centru financiar, precum si cu Auckland, Munchen si Vancouver, care impart ce-a de-a treia pozitie din clasament.

Primele cinci pozitii din Indexul Calitatii Vietii 2019 realizat de compania de consultanta Mercer, dat publicitatii miercuri, sunt aproape identice cu clasamentul de anul trecut, cu exceptia Vancouver, care a urcat de pe pozitia a cincea pe cea de-a treia.



"Calitatea vietii este determinata de multi factori, de la accesul la transport public si nivelul de congestionare a traficului, la disponibilitatea locuintelor si unitatilor de invatamant internationale, la viata culturala a orasului", a precizat Mercer intr-un comunicat.

Compania de consultanta ia in calcul 39 de factori grupati in 10 categorii, printre care "mediul politic si social" si ''timp liber''.

Pe ultimele pozitii ale indexului se afla aceleasi orase ca anul trecut, cu Bagdad pe ultimul loc, precedat de Bangui din Republica Centrafricana si Sanaa, capitala Yemen, scrie Agerpres.

Clasamentul a suferit doar cateva modificari importante fata de editia precedenta, printre care Caracas, care a pierdut 29 de locuri in contextul hiperinflatiei cu care se lupa Venezuela, afectata de lipsa produselor de baza, iar mai recent, de criza politica declansata dupa ce liderul opozitiei, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedinte interimar in luna ianuarie.

Brexitul nu a influentat schimbari majore in clasament in ceea ce priveste orasele britanice. Londra este orasul britanic situat pe cea mai inalta pozitie, locul 41, in ciuda faptului ca s-a clasat pe ultimul loc din Regatul Unit intr-un index diferit referitor la siguranta personala.

"In Regatul Unit, Londra ramane... centrul international de afaceri preferat", mai precizeaza Mercer.