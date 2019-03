Mai multe persoane mor in fiecare an din cauza poluarii atmosferice decat ca urmare a fumatului, conform unui studiu publicat marti si citat de Thomson Reuters Foundation in care oamenii de stiinta au lansat un apel la adoptarea unor masuri urgente pentru stoparea practicii arderii combustibililor fosili.



Cercetatorii din Germania si Cipru estimeaza ca poluarea aerului a provocat 8,8 milioane de decese suplimentare in anul 2015 - aproape dublu in comparatie cu cifra estimata anterior, de 4,5 milioane.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca, la nivel mondial, aproximativ 7 milioane de persoane mor anual din cauza fumatului.

In Europa - principala tinta a studiului Societatii Europene de Cardiologie - poluarea atmosferica a provocat circa 790.000 de decese, intre 40% si 80% dintre acestea ca urmare a afectiunilor cardiovasculare, precum infarctul si accidentul vascular cerebral, au notat cercetatorii.



''Deoarece majoritatea pulberilor in suspensie si a poluantilor atmosferici din Europa provin de la arderea combustibililor fosili trebuie facuta urgent trecerea catre alte surse de energie'', a afirmat unul dintre autorii studiului, profesor Jos Lelieveld de la Institutului Max Planck pentru Chimie din Mainz si de la Institutul Nicosia din Cipru.

''Atunci cand utilizam energia curata, regenerabila, nu numai ca indeplinim Acordul de la Paris pentru atenuarea efectelor schimbarilor climatice ci, totodata, reducem cu pana la 55% rata mortalitatii asociata poluarii atmosferice din Europa'', a explicat specialistul.

Studiul s-a concentrat pe ozon

Studiul, publicat in European Heart Journal, s-a concentrat pe ozon si poluarea cu microparticulele de materie, cunoscute sub numele PM2,5, care dauneaza in mod special sanatatii deoarece pot patrunde in plamani si pot ajunge chiar in sange.

Potrivit cercetatorilor, noile informatii indica faptul ca impactul asupra sanatatii a PM2,5 - principala cauza de afectiuni respiratorii si cardiovasculare - este mult mai grav decat s-a crezut anterior, scrie Agerpres.

Oamenii de stiinta au facut apel la reducerea limitei superioare pentru PM2,5 in Uniunea Europeana, care este in prezent stabilita la 25 micrograme pe metru cub, de 2,5 ori mai ridicata in comparatie cu liniile directoare ale OMS. ''In Europa, valoarea maxima permisa... este mult prea mare'', au afirmat intr-o declaratie comuna Lelieveld si un alt coautor al studiului, profesor Thomas Munzel de la Departamentul de Cardiologie al Centrului Medical Universitar din Mainz, Germania.

''In SUA, Australia si Canada, liniile directoare ale OMS sunt luate in considerare ca baza pentru legislatie, lucru de care este nevoie si in UE'', au subliniat cei doi cercetatori.

La nivel mondial, poluarea atmosferica a provocat anual 120 de decese suplimentare la fiecare 100.000 de persoane, in unele zone din Europa rata mortalitatii fiind chiar mai mare, de pana la 200 de decese suplimentare la 100.000 de persoane.



''Acest lucru inseamna ca poluarea atmosferica provoaca mai multe decese suplimentare pe an decat fumatul tutunului'', a declarat Munzel.

''Fumatul poate fi evitat, insa poluarea atmosferica nu'', a precizat cercetatorul.