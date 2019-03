Un angajat al unui restaurant fast-food din Germania si-a depasit indatoririle atunci cand a livrat o comanda sambata, venind in ajutorul unui client pe care l-a gasit inconstient in locuinta, relateaza luni dpa.



Alertand serviciul de urgenta, Pascal Nebel i-a salvat probabil viata unui barbat in varsta de 72 de ani, care facea frecvent comenzi la 'Leo's Grill', un restaurant din orasul Düsseldorf, vestul Germaniei, si care lesinase in casa.

Nebel, in varsta de 30 de ani, a declarat luni pentru dpa ca a incercat sa livreze comanda ('jumatate de pui, cartofi prajiti si o salata mixta') la adresa, insa clientul nu a deschis usa.

"Am reusit sa deschid usa cladirii, apoi am ajuns in fata apartamentului sau de la etajul cinci. Stiam deja usa. Am batut - am batut tare - si am sunat la usa ca un nebun". Insa barbatul nu a raspuns.

Nebel a apelat telefonul mobil al clientului si a auzit telefonul sunand in locuinta. Atunci s-a ingrijorat. 'Stiam ca e un fumator inrait'. A alertat politia, care l-a gasit pe barbat intins in pat in stare grava, scrie Agerpres.

Nebel a fost incantat sa auda ca probabil a salvat viata barbatului. "Bineinteles, am fost multumit. E un sentiment placut", a mai spus el.

Un purtator de cuvant al politiei l-a laudat pe Nebel: 'O persoana atenta. A facut totul asa cum trebuia si a reactionat extrem de bine', a mai spus el.