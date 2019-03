Turistii care se vor plimba pe pasunile alpine din Austria vor trebui sa adere pe viitor la un cod de conduita, a anuntat luni guvernul austriac, in urma unui verdict impotriva unui agricultor ale carui vaci au atacat si ucis o excursionista, informeaza dpa.



"Daca nu [urmeaza codul], se confrunta cu consecinte legale", a indicat cancelarul austriac Sebastian Kurz la o conferinta de presa la Viena.

Fermierii din Austria sunt pe picior de razboi de luna trecuta, de cand o instanta din Innsbruck a decis ca un fermier din zona montana se face vinovat de faptul ca nu si-a tinut vacile intr-un loc ingradit, astfel ca acestea au calcat in picioare o turista germana care se plimba alaturi de cainele sau - intr-un incident petrecut in 2014.

"Nu vrem ca pasunile montane sa fie complet imprejmuite sau inchise. Prin urmare, trebuie sa informam oamenii despre comportamentul animalelor salbatice si de la ferme", a indicat ministrul pentru sustenabilitate si turism Elisabeth Koestinger.

Codul de conduita, care urmeaza sa fie finalizat pana in luna aprilie, va sfatui excursionistii in principal cum sa-si tina cainii, in contextul in care uneori, vacile cu vitei simt ca trebuie sa isi apere puiul, scrie Agerpres.

Potrivit Clubului Alpin Austriac, desi cainii trebuie in general tinuti in lesa cand stapanii lor se plimba pe pasunile montane, daca vacile ataca, acestia vor trebui lasati liberi.

In plus, guvernul intentioneaza sa modifice codul civil, astfel incat, in cazul unui incident, responsabilitatea sa nu mai apartina exclusiv proprietarilor de animale, ci si excursionistilor si turistilor, care vor fi obligati sa respecte codul de conduita.