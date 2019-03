Un practicant german de iahting, care a cazut peste bord in apele agitate din proximitatea Noii Zeelande, a dezvaluit ca viata i-a fost salvata de pantalonii lui, pe care a reusit sa ii transforme intr-un dispozitiv improvizat ce l-a ajutat sa pluteasca timp de trei ore, inainte de a fi recuperat de Paza de Coasta locala, informeaza Reuters marti.



Arne Murke, in varsta de 30 de ani, naviga cu fratele lui in Tolaga Bay, pe coasta estica a Insulei de Nord din Noua Zeelanda, pe 6 martie, in momentul in care iahtul lor s-a clatinat brusc, aruncandu-l in apa.

Nereusind sa ajunga la vesta de salvare ce i-a fost aruncata de fratele lui, Arne Murke a fost luat de curentii marini, care l-au transportat foarte repede la o distanta mare de coasta.

"Din fericire, stiam sa fac un truc cu jeansii mei", a declarat Arne Murke pentru cotidianul New Zealand Herald. "Daca nu aveam acei jeansi, nu as mai fi fost astazi aici. Ei sunt lucrul care mi-au salvat cu adevarat viata".



Germanul a facut noduri la capetele jeansilor, a ridicat pantalonii deasupra apei pentru a capta aer si i-a scufundat imediat sub nivelul apei, captand astfel aerul si improvizand o forma rudimentara de vesta de salvare.

Echipajul unui elicopter ce participa la misiunea de salvare a reusit sa il localizare pe german la aproximativ trei ore si jumatate dupa ce acesta fusese aruncat peste bord, scrie Agerpres.

Imagini care il prezinta pe Arne Murke in timp ce plutea in apa marii cu cateva secunde inainte de a fi salvat au inceput sa circule pe internet.

"Au avut noroc ca iahtul avea atat statie radio VHF, cat si balize de semnalizare (doua) pentru a da alarma", a declarat Chris Henshaw, coordonatorul departamentului de Centrului de Cautare si Salvare din Noua Zeelanda, citat intr-un comunicat pe site-ul agentiei.



"Fara dispozitive de comunicatii corespunzatoare si fara balizele de alarma, rezultatul ar fi putut fi unul complet diferit", a adaugat el.

Potrivit cotidianului New Zealand Herald, cei doi frati germani, care vizitau Noua Zeelanda in calitate de turisti, s-au angajat sa duca iahtul, al carui nume este Wahoo, in Brazilia.