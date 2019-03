O femeie din Florida si-a injunghiat fiica de 11 ani de teama ca ar putea avea raporturi intime cu barbati.



Rosa Alcides Rivera si-a injunghiat fiica de 15 ori in spate si in mana dreapta, iar apoi a dus-o la spital spunandu-le medicilor ca "a murit", informeaza Stirileprotv.ro, citat de Mirror.co.uk.

La spital, medicii i-au explicat femeii ca nu se mai poate face nimic pentru victima, moment in care a inceput sa se certe cu personalul medical si i-a amenintat cu cutitul.

La scurt timp, femeia si-a recunoscut fapta si le-a spus politistilor ca si-a omorat fiica pentru a o preveni din a intretine relatii intime cu barbatii. Incidentul a fost declansat, potrivit oamenilor legii, dupa ce femeia a acuzat un barbat ca ar fi intretinut raporturi sexuale cu minora.

Rosa Alcides Rivera se afla acum in custodia politiei. Potrivit oamenilor legii, Rivera si-a injunghiat fiica in masina, in timp ce incerca sa o aseze cat mai confortabil.