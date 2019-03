Fericirea pe termen lung in casnicie ar putea depinde de predispozitiile genetice ale celor doi parteneri. Un studiu realizat de Universitatea Yale sugereaza ca fericirea maritala ar putea fi influentata de o variatie genetica care afecteaza oxitocina, asa-numitul "hormon al dragostei", relateaza luni UPI.



"Acest studiu arata ca modul in care ne simtim in relatiile noastre cele mai apropiate este influentat de mai mult decat de experientele comune cu partenerii nostri de-a lungul timpului", a spus autorul principal al studiului Joan Monin, profesor la Yale School of Public Health.



"In casatorie, oamenii sunt de asemenea influentati de predispozitiile lor genetice si ale partenerului lor", a spus ea intr-un comunicat publicat de Yale.

La studiu au participat 178 de cupluri casatorite cu varste cuprinse intre 37 si 90 de ani. Participantii au fost intrebati despre sentimentele lor privind siguranta si satisfactia in casnicie, fiecare furnizand un esantion de saliva pentru testare genetica.

Atunci cand cel putin un partener a avut o variatie genetica, cunoscuta sub numele de genotipul GG, a receptorului de oxitocina, cuplul a avut o satisfactie si sentimente de siguranta mai mari in casnicie, spre deosebire de cuplurile cu genotipuri diferite, au descoperit cercetatorii.

Studiile anterioare au facut legatura intre varianta receptorului de oxitocina, OXTR rs53576, cu trasaturi de personalitate precum stabilitatea emotionala, empatia si sociabilitatea. Acest studiu este considerat a fi primul care examineaza rolul sau in satisfactia maritala, scrie Agerpres.

Cercetatorii de la Yale au constatat, de asemenea, ca persoanele cu genotipul GG sunt mai putin susceptibile sa prezinte un atasament anxios in casatorie.



Atasamentul anxios - un tip de insecuritate in relatii provocat de experientele din trecut cu rudele apropiate si cu partenerii - este asociat cu o valoare scazuta a stimei de sine, o sensibilitate ridicata la respingere si un comportament de cautare a aprobarii, a explicat Monin.

Impreuna, genotipurile GG ale unui cuplu reprezinta aproximativ 4% din variatia satisfactiei conjugale, potrivit autorilor studiului. Desi este un procent mic, impactul poate fi semnificativ, au remarcat ei.

Constatarile ar putea conduce la cercetari suplimentare cu privire la modul in care genotipurile cuplurilor interactioneaza pentru a afecta relatiile in timp.