Un caine din rasa Papillon pe nume Dylan a obtinut marele trofeu in cadrul editiei de anul acesta a competitiei ''Crufts'', care s-a desfasurat timp de patru zile in Birmingham, Marea Britanie, potrivit Press Association.



Patrupedul i-a devansat duminica pe ceilalti sase finalisti in cursa pentru castigarea celui mai important premiu.

Dylan, a carui proprietara este Kathleen Roosens, a fost, de asemenea, desemnat castigator la categoria raselor de talie mica, asa numitii caini ''de jucarie''.

Finala ''Crufts'' a fost transmisa in direct de postul britanic Channel 4, de la National Exhibition Centre (NEC), iar presedintele juriului a fost Dan Ericssonm, scrie Agerpres.



"Am avut de unde alege, dar am fost atras de acest exemplar minunat care are toate calitatile cuprinse in rasa sa, la care se adauga personalitatea", a spus Ericsson.

Potrivit organizatiei Kennel Club, numele rasei ''papillon'' (''fluture'', in limba franceza, n.red.) vine de la ''urechile sale in pozitie de alerta, acoperite de multe fire de par'', care seamana cu aripile insectei al carei nume il poarta.

#Crufts Best in Show winner 2019 - Dylan the Villain πŸ†πŸΆπŸΎ pic.twitter.com/JV2BDwn4VJ — Crufts (@Crufts) March 11, 2019

, a spus Kathleen Roosens, proprietara lui Dylan, la putin timp dupa ce patrupedul sau a castigat competitia, potrivit Reuters. "Cand toti cainii ies afara, el se intoarce murdar tot noroi, din cap pana in picioare".

Rasa este considerata ca avand o inteligenta ridicata si se descurca bine in ceea ce priveste obedienta si agilitatea.



Pe lista finalistilor s-au mai aflat Dave, un boxer in varsta de sase ani din Banbury, Oxfordshire, Luther, un caine in varsta de trei ani din rasa Spaniel de apa irlandez, din Thursby, Cumbria, Charleen, un exemplar de sase ani din rasa Samoyed, venit din Portugalia.

In cursa pentru marele trofeu s-au mai aflat Mike, de trei ani, din rasa Petit Basset Griffon Vendéen, din Wallingford, Oxfordshire, Eva, un Scottish terrier de trei ani din Rusia si Bearly, un Shih Tzu din Thailanda.

La competitia din 2019 au participat circa 27.000 de caini din peste 200 de rase care s-au intrecut pentru obtinerea marelui trofeu.

Editia de anul acesta, cea de-a 128-a din istoria competitiei, a adus in concurs si 3.611 de patrupede din afara granitelor Marii Britanii.