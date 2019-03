Un jaguar a atacat o femeie din statul american Arizona, care a escaladat o bariera pentru a-si face un selfie la Wildlife Wold Zoo din apropiere de orasul Phoenix, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.



Reprezentantii acestei gradini zoologice au dat asigurari iubitorilor de animale, precizand ca felina nu va fi eutanasiata.

O inregistrare video realizata cu telefonul mobil arata cel putin o spintecatura adanca pe antebratul stang al femeii, care se zvarcolea de durere pe sol, in cursul zilei de sambata.



"Am auzit-o pe aceasta tanara care striga dupa ajutor, iar jaguarul isi scosese labele din cusca, strangandu-si ghearele in jurul bratului ei si infigandu-le in carnea ei", a declarat un martor care a asistat la incident, Adam Wilkerson, pentru postul de televiziune Fox 10.

Mama lui Adam Wilkerson a distras atentia jaguarului, aruncand o sticla cu apa in cusca acestuia, iar Adam a tras-o pe tanara vizitatoare din zona periculoasa. Aceeasi inregistrare video il arata apoi pe jaguar in timp ce mesteca in tarcul sau o sticla din plastic umpluta cu apa, scrie Agerpres.



A woman has been mauled by a jaguar at a zoo after she climbed over a barrier to take a selfie. #7News pic.twitter.com/Wyu1Jtfkbq — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) March 11, 2019

Identitatea victimei acestei agresiuni, o femeie aflata in jurul varstei de 30 de ani, nu a fost data publicitatii, a spus Shawn Gilleland, purtator de cuvant al Rural Metro Fire, agentia care ofera asistenta in astfel de cazuri.

Victima a fost transportata la spital, unde a fost tratata, inainte de a se intoarce la gradina zoologica, pentru a-si cere scuze, a precizat Shawn Gilleland.

"Voia sa isi faca un selfie sau o fotografie cu animalul si avea bratul suficient de aproape de cusca pentru ca felina sa poata sa ajunga la el", a explicat acelasi oficial american.

Ancheta dupa incident

Reprezentantii gradinii zoologice spun ca femela de jaguar nu si-a parasit niciodata tarcul si ca incidentul va face obiectul unei anchete.au transmis reprezentantii gradinii zoologice pe Twitter, raspunzand ingrijorarilor exprimate de multe persoane din public, care se temeau ca animalul ar putea fi eutanasiat.

Bariera inconjoara intreaga zona in care se afla tarcul animalului, creand astfel o zona-tampon de mai multi metri, a precizat Kristy Morcom, purtatoare de cuvant a gradinii zoologice.



"A existat un act de escaladare. Nu este ceva ce poate fi facut cu usurinta. Acestea sunt animale salbatice si acele bariere sunt amplasate acolo cu un motiv", a adaugat ea.