Nord-coreenii isi aleg duminica un nou Parlament, procesul fiind o formalitate deoarece exista un singur invingator, potrivit AFP.



Formatiunea lui Kim Jong Un, Partidul muncitorilor de la putere, conduce cu mana de fier Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), numele oficial al tarii.

La fiecare cinci ani au loc alegeri legislative pentru desemnarea membrilor Adunarii Supreme a Poporului, Parlamentul nord-coreean, potrivit News.ro.

Conform unuia dintre sloganurile preferate de Phenian, "uniti in acelasi spirit", buletinele de vot nu contin decat un singur nume pe circumscriptie, aprobat in prealabil. Electorii voteaza cu "da" si "nu".

Portretele tatalui si bunicului celui mai puternic om din Phenian, Kim Jong II si Kim IISung, troneaza la loc de cinste in sectiile de votare.

In timpul ultimelor alegeri in 2014, rata de participare a crescut la 99,97%, potrivit agentiei oficiale KCNA. Doar cei care se aflau in strainatate sau "munceau pe mare" nu au luat parte la scrutin. Candidatii au obtinut 100% din voturile din circumscriptia lor, un rezultat neegalat nicaieri in lume.