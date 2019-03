Cererea a avut loc intr-un centru comercial, iar cei doi tineri pot fi vazuti in imaginile aparute pe retelele sociale stand in in mijlocul unei inimi din petale de trandafiri si, dupa ce femeia spune “da”, imbratisandu-se in prezenta a numeroase alte persoane.

Cei doi au fost arestati la scurt timp dupa momentul emotionant, deoarece au incalcat principiile islamice. Manifestarile de afectiune in public intre cele doua sexe sunt strict interzise de legea islamica din Iran.



📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte