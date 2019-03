Cincisprezece pacienti suferind de boli renale au decedat din cauza lipsei dializei in Venezuela in timp ce tara este paralizata de 48 de ore de o pana de curent gigant, a anuntat sambata un ONG care se ocupa de probleme de sanatate, informeaza duminica France Presse.



"Intre ieri si astazi, am inregistrat 15 decese din cauza absentei dializei. Noua dintre aceste decese au fost inregistrate in statul Zulia, doua in statul Trujillo si patru la spitalul Perez Carreno din Caracas", a declarat pentru AFP Francisco Valencia, director al Coalitiei organizatiilor pentru dreptul la sanatate si viata (Codevida).

"Situatia persoanelor cu insuficienta renala este foarte dificila, critica, este vorba despre 95% dintre unitatile de dializa, care ar putea ajunge la 100% in prezent, paralizate din cauza lipsei de electricitate. In cele cateva unitati de dializa unde exista generatoare electrice, a devenit dificil sa le repornim din cauza lipsei de combustibil", a spus Valencia, potrivit Agerpres.

Venezuelenii se confrunta de joi dupa-amiaza cu cea mai grava pana de curent din istoria tarii. Guvernul o atribuie unui "razboi al electricitatii" condus de Statele Unite si de liderul opozitiei Juan Guaido, presedintele interimar autoproclamat, recunoscut de aproximativ cincizeci de tari dupa 23 ianuarie.

Pana de curent din Venezuela ar putea duce la moartea a mii de oameni

Referindu-se la numarul de persoane care au nevoie de dializa in mod regulat in Venezuela, directorul Codevida a avertizat ca pana de curent in continuare "ar putea conduce la moartea a mai mult de 10.200 de pacienti".

Vineri, "48 de copii dependenti de singura unitate pediatrica de dializa din tara nu au putut beneficia de dializa", a adaugat el.

Alti pacienti sufera de asemenea din cauza intreruperii curentului si lipsei generatoarelor electrice in spitale, potrivit lui Valencia.

Presedintele Nicolas Maduro a denuntat sambata un nou "atac cibernetic" care ar fi impiedicat restabilirea electricitatii in intreaga tara, confruntata de peste doua zile cu uriasa pana de curent.