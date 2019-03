Un adolescent din SUA a lucrat part-time timp de doi ani pentu a-i cumpara celui mai bun prieten un scaun cu rotile electric.



Brandon, imobilizat de mai multi ani intr-un vechi scaun cu rotile, avea de multi ani un model manual, care devenise destul de greu de manevrat in drumul spre scoala.

"Imi oboseau mainile foarte tare”, a declarat Brandon, citat de CNN.

Cel mai bun prieten al sau, Tanner, s-a angajat part-time intr-un service auto, iar timp de doi ani a pus banii deoparte, pana ce, luna trecuta, a spart pusculita si i-a cumparat lui Brandon un scaun cu rotile electric, scrie adevarul.ro.

Tanner a prezentat scaunul lui Brandon in fata colegilor de clasa, acesta din urma fiind complet surprins de cadou. "Au intrat in clasa cu scaunul, iar fata mea a luat foc. Am inceput imediat sa plang si eram ceva de genul «wow, nu pot sa cred ca a facut asta pentru mine». Intotdeauna am visat sa am un astfel de scaun. Iar visul meu s-a implinit", a spus Brandon.

"Intotdeauna a fost un prieten foarte bun si mi-am dorit sa-i fac o favoare. Am simtit pur si simplu ca trebuie sa o fac... Brandon mi-a fost de fiecare data alaturi. Toti colegii de clasa ma tot intreaba, «A meritat? A meritat?». Da, a meritat 100%” a spus si Tanner, intr-un interviu pentru un post de televiziune american.