Locuitorii din Fair Haven, o mica asezare din statul Vermont, in nord-estul SUA, au ales saptamana aceasta in functia de primar onorific al localitatii... o capra cu nume predestinat carierei politice: Lincoln, informeaza AFP.



Capra din rasa anglo-nubiana, in varsta de trei ani, cu urechi albe si lungi, a devansat marti la urne alti 15 candidati, printre care soricelul Crystal si numerosi caini si pisici.

Fair Haven, o localitate cu circa 2.500 de rezidenti, nu are un primar oficial, ci un ''administrator'' care se ocupa de gospodarirea asezarii, functie indeplinita de Joseph Gunter.

Dupa ce a citit in presa ca in Omena, o localitate din statul Michigan, pisica Sweet Tart a fost aleasa in postul de edil, Joseph Gunter a avut ideea organizarii unor alegeri similare in scopul colectarii de fonduri destinate constructiei unui loc de joaca.

Cu 13 voturi, capra Lincoln, al carei proprietar este profesorul de matematica de la scoala primara din localitate, l-a devansat, la limita, pe catelul Sammie.



Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

In cadrul mandatului sau, noul ''edil'' va reprezenta localitatea la numeroase evenimente organizate in Fair Haven: ''', a enumerat pentru AFP, Joseph Gunter.

Desi suma colectata pentru constructia terenului de joaca a fost de doar o suta de dolari - fiecare candidat a donat cinci dolari -, acest proces electoral animalier a constituit si ''o modalitate potrivita de a-i determina pe copii sa devina interesati de democratia locala''.

''Prezenta la urne a fost slaba (doar 53 de voturi exprimate), dar a fost pentru prima data. Ne asteptam ca la anul, prezenta sa fie mai mare'', a mai spus administratorul localitatii.

Lincoln urmeaza sa-si preia marti ''atributiile'' oficiale, scrie Agerpres.