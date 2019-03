Bebelusul adolescentei care a parasit Londra pentru a se alatura gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) si care a starnit recent dezbateri aprinse in societatea britanica, a murit, a anuntat vineri Mustafa Bali, un purtator de cuvant al Fortelor Democrate Siriene (FDS), transmite Reuters.



Shamimei Begum, in varsta de 19 ani, i-au mai murit doi copii de la plecarea sa in Siria, in 2015.

Tanara a parasit Marea Britanie impreuna cu doua colege de la Academia Bethnal Green din estul Londrei, toate trei casatorindu-se la scurt timp cu luptatori ai SI. Shamima Begum s-a casatorit cu Yago Riedijk, cetatean olandez care s-a alaturat SI si care se afla acum in detentie intr-un centru gestionat de fortele kurde in regiunea de nord-est a Siriei.

Dupa ce a dat nastere celui de-al treilea copil, Jarrah, in urma cu peste trei saptamani, Begum a incercat sa se intoarca la Londra, dar autoritatile britanice i-au retras cetatenia, invocand motive de securitate.

Avocatul familiei Shamimei Begum declarase mai devreme in cursul zilei de vineri ca exista informatii credibile, desi inca neconfirmate, referitoare la moartea bebelusului. (Citeste si: Shamima Begum, "socata" de decizia guvernului de a o lasa fara cetatenia britanica)

Cazul Begum este un exemplu al dilemelor etice, legale si de securitate cu care se confrunta guvernele europene cand au de-a face cu familii ale unor militanti care au jurat sa distruga Occidentul, noteaza Reuters.

FDS, sprijinite de SUA, incearca in prezent sa cucereasca ultimul petic de pamant controlat de SI in estul Siriei. FDS si-a incetinit ofensiva asupra enclavei jihadiste din Baghouz, aproape de granita cu Irak, pentru a permite mai multor mii de civili sa paraseasca zona, intr-un exod care a durat saptamani.