Acest premiu marcheaza "importanta lecturarii contractului de asigurare de la inceput si pana la sfarsit", au subliniat reprezentantii companiei SquareMouth, un agregator de contracte de asigurare. Compania, al carei sediu se afla in orasul Saint Petersburg din statul american Florida, s-a aflat la originea acestui concurs insolit, intitulat "Merita sa citesti".

Donelan Andrews, rezidenta in Thomaston, localitate din statul Georgia, a cumparat de pe internet o asigurare de calatorie de la compania Tin Leg, o filiala detinuta de SquareMouth, inaintea unui sejur la Londra alaturi de un grup de prieteni.

Donelan Andrews, our Pays to Read $10,000 grand prize contest winner, has been featured by the @TB_Times! Read the story here: https://t.co/oDEQfWdOQD