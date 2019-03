Un motan cleptoman, devenit faimos dupa ce i-a adus stapanei sale mai multe bunuri sterpelite din vecini, s-a intors de data aceasta acasa cu 25,7 lire sterline in numerar, informeaza BBC.



Theo a devenit cunoscut dupa ce a furat decoratiuni de Craciun si jucarii in Ipswich (estul Angliei), pe care apoi proprietara sa, Rachael Drouet, a incercat sa le returneze vecinilor pagubiti.

Femeia a povestit ca obisnuia sa glumeasca, spunand ca motanul - un siamez de culoare alb si negru, in varsta de opt ani - ar trebui sa vina acasa cu bani, nu cu nimicuri.

Pana la urma acest lucru chiar s-a intamplat, iar Theo a sterpelit banii pe care un vecin i-a lasat pentru laptar.



Drouet si familia sa s-au mutat recent intr-o locuinta noua din acelasi oras si au sperat ca Theo a renuntat la obiceiul de a fura. In schimb, in loc sa se "indrepte", motanul si-a marit miza, furand punga de plastic care continea banii. Din fericire insa, in punga exista o hartie cu adresa celui care lasase banii, astfel ca partenerul lui Rachel a putut returna banii vecinului pagubit.

In trecut, Rachael a apelat la social media pentru a identifica proprietarii bunurilor furate de motanul sau.

Potrivit biologului Roger Tabor, este ceva firesc ca pisicile sa aduca "trofee" acasa stapanilor lor, insa de obicei este vorba de resturi din cosurile de gunoi. "Adevaratele pisici cleptomane sunt insa cele care aduc in mod regulat obiecte asociate omului", a explicat specialistul, punand acest comportament pe seama faptului ca aceste pisici nu au fost invatate de catre mamele lor sa prinda prada vie.