Fotografia realizata de sonda, care infatiseaza o parte din vehiculul spatial si imaginea Terrei in plan indepartat, a fost transmisa catre turnul de control din Yehud, in centrul Israelului, au precizat principalii organizatori ai misiunii selenare, SpaceIL si Israel Aerospace Industries.

Denumita Beresheet (''geneza'', in limba ebraica), sonda a fost lansata in data de 22 februarie, de la baza americana Cap Canaveral din Florida.

Vehiculul, care cantareste 585 kilograme, a fost lansat in spatiu cu ajutorul unei rachete Falcon 9 a companiei americane SpaceX, detinuta de antreprenorul Elon Musk.

Sonda urmeaza sa realizeze mai multe orbite eliptice in jurul Pamantului inainte sa se indrepte spre Luna. Se preconizeaza ca va ajunge pe satelitul natural al Pamantului in data de 11 aprilie.

Rusia, SUA si China sunt singurele state care au trimis misiuni spatiale pe Luna, corp ceresc aflata la 384.000 de km de Terra.

La aproape 50 de ani de la prima aselenizare, satelitul natural al Pamantului, care, pentru o perioada, nu a prezentat interes pentru explorarile spatiale, a revenit in centrul atentiei. In luna ianuarie, China a trimis o capsula care sa exploreze fata nevazuta a Lunii, scrie Agerpres.

Pentru sonda israeliana, aselenizarea in sine este misiunea principala, desi la bord se afla si un instrument stiintific pentru masurarea campului magnetic selenar.

