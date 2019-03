Purcelusa Molly s-a numarat printre alti 57 de pucelusi salvati de la o ferma, unde traiau in conditii groaznice. Ea a fost tratata cu grija si atentie pana cand s-a insanatosit si a fost data spre adoptie unui cuplu, pe 19 ianuarie.

Dupa aproximativ doua saptamani, cei doi si-au dat seama ca nu stiu sa ii acorde ingrijiri corespunzatoare purcelusei, motiv pentru care au deci sa o omoare si sa pregateasca preparate culinare din carnea obtinuta.

Molly avea trei ani, iar porcii din aceasta rasa pot trai intre 12 si 15 ani si ajung sa cantareasca pana la 120 de kg, potrivit Fox News.



Molly, a pot-bellied pig rescued last year by the B.C. SPCA, was slaughtered by new owners https://t.co/60pN0vQlf6

Salvatorii lui Molly au spus pentru CBC ca primul lucru pe care l-au simtit a fost "socul".

"Trebuie sa fii un tip foarte special de persoana ca sa adopti un animal de la o organizatie pentru drepturile animalelor ca sa-l omori si sa-l mananci", au aratat ulterior intr-o postare pe Facebook.

Nu a fost deschisa o investigatie in acest caz, intrucat in Canada nu e ilegal sa ucizi si sa mananci un porc, potrivit ziaruldeiasi.ro.

"Pentru ca animalele sunt considerate o proprietate conform legii, dupa adoptie, persoana care a adoptat animalul devine proprietarul ei, asa ca organizatia care a dat animalul spre adoptie pierde toate drepturile asupra lui. Noua persoana detine toate drepturile asupra animalului", a mentionat Lorie Chortyk, purtatoare de cuvant a BC SPCA, pentru Global News.



A B.C. resident who adopted Molly the pig from the SPCA only to slaughter and eat her will not be facing charges, but has been banned from adopting from the animal welfare agency ever again. https://t.co/2X1qbmNLwS