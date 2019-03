Artistul japonez care a creat papusa inspaimantatoare prezenta pe retelele de socializare in cadrul ''Momo Challenge'', o provocare macabra foarte controversata si criticata, a precizat luni pentru AFP ca a distrus aceasta efigie anul trecut, adaugand ca nu a avut niciodata intentia de a crea probleme.



Papusa, inalta de un metru, cu ochii bulbucati, fata sfrijita si parul latos, este inspirata dintr-un personaj popular japonez, fantoma ''ubume'', care reprezinta o femeie decedata dupa ce a nascut, a explicat Keisuke Aiso, directorul unei fabrici specializate in confectionarea accesoriilor pentru seriale televizate, Link Factory.

Versiunea originala a fost distrusa anul trecut din cauza starii inaintate de degradare si nu pentru utilizarea sa in provocarea de pe retelele de socializare, a precizat creatorul papusii, potrivit Agerpres.



"A fost creata pentru a speria oamenii, dar nu pentru a le face rau", a subliniat artistul.

Papusa a fost prezentata, pentru prima data, in 2016, in cadrul unei expozitii din Ginza, un cartier luxos din Tokyo, dar nu a atras atentia la acel moment.

Marioneta era una dintre numeroasele papusi realizate de Keisuke Aiso pe tema fantomelor.

Accesibil pe aplicatiile de mesagerie instant sau pe Youtube, ''Momo challenge'' provoaca participantii, prin amenintari, sa comita acte periculoase care pot merge pana la moarte.

In Franta, un tata a depus, la finalul lui 2018, o plangere la politie, dupa moartea fiului, gasit spanzurat in camera sa cu centura de la chimono. Baiatul ar fi cazut in capcana ''Momo Challenge'', crede familia acestuia.

"As fi fericit daca acest tip de provocare nu ar fi existat niciodata", a spus Keisuke Aiso.