Cercetatori de la Universitatea Nottingham (Marea Britanie) au descoperit ca produsele chimice din locuinte afecteaza fertilitatea barbatilor si a cainilor de companie, potrivit unui studiu publicat luni de revista Scientific Reports si citat de EFE.



In ultimele decenii expertii au analizat scaderea fertilitatii masculine prin studii care demonstreaza o reducere la nivel global cu 50% a calitatii lichidului seminal in ultimii 80 de ani.

Un studiu prealabil realizat de expertii de la Nottingham a demonstrat cum calitatea spermei la cainii de companie a scazut drastic, fapt ce a ridicat intrebarea daca produsele chimice din casele noastre pot influenta aceasta scadere.

In cadrul studiului s-au analizat efectele a doua produse chimice specifice: plastifiantul DEHP, foarte obisnuit in locuinte (se foloseste la covoare, tapiserie sau haine) si compusii bifenil policlorurati (PCB153). Cele mai multe produse alimentare sunt ambalate in prezent in plastic, iar plastifiantii patrund in corp prin piele si mancare, scrie Agerpres.

PCB sunt considerati ca fiind produse periculoase, datorita persistentei acestora in mediul inconjurator, a capacitatii de bioacumulare, a faptului ca nu se degradeaza in mediul ambiant si cauzeaza efecte adverse si toxice asupra organismelor expuse la aceste substante.

Cainii si barbatii, afectati in egala masura

Au fost realizate doua experimente identice la ambele specii utilizand un esantion de spermatozoizi de la barbati donatori si de la cainii care traiesc in aceeasi locuinta in Marea Britanie.

Rezultatele au dezvaluit ca produsele chimice, in concentratii relevante pentru expunerea la mediu, au acelasi efect daunator asupra lichidului seminal uman cat si a celui animal.

Potrivit lui Richard Lea, profesorul de Biologie Reproductiva de la Universitatea din Nottingham care a condus noul studiu, "cainii sunt o oglinda a declinului reproductiv al barbatilor".

"Descoperirile noastre sugereaza ca produsele chimice care se utilizeaza amplu in mediul casnic si la locul de munca sunt responsabile de scaderea calitatii spermei atat la barbati cat si la cainii de companie care traiesc in acelasi mediu", noteaza expertul britanic Richard Lea, profesor de Biologie Reproductiva de la Universitatea din Nottingham.