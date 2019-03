Oamenii de stiinta dau in judecata guvernul din Mauritius pentru ca lasa "vulpile zburatoare sa dispara", dupa ce exterminarea masiva a dus la injumatatirea acestei specii de lilieci, informeaza luni The Independent.



Peste 50.000 de vulpi zburatoare au fost ucise in trei runde de sacrificari incepand din 2015, in incercarea de a proteja recoltele de fructe.

Aceste animale mananca fructele din livezi pentru a supravietui, in conditiile in care doar 5% din padurile native din Mauritius au mai rezistat, au avertizat expertii.

Vulpile zburatoare sunt vitale pentru biodiversitate in conditiile in care acestea polenizeaza florile si imprastie semintele, permitand copacilor si plantelor sa creasca si sa se raspandeasca, sustin insa activistii ecologisti.

Cu toate acestea, populatiile de vulpi zburatoare au scazut cu peste 50% in ultimii patru ani, a declarat Vincent Florens, specialist la Universitatea din Mauritius - ramanand, potrivit estimarilor, mai putin de 30.000 de exemplare in prezent.

Tigga Kingston, bioloaga specializata in lilieci in cadrul Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN), sustine ca, cu cat populatia de vulpi zburatoare se diminueaza, cu atat exemplarele ramase vor fi mai vulnerabile la dezastrele naturale, la boli si la pierderea habitatelor, iar intr-un final vor disparea.

Trustul britanic pentru conservarea a liliecilor a cerut ca autoritatile sa puna capat exterminarilor, citand cercetari care au constatat ca liliecii sunt responsabili pentru doar 10% din daunele produse fructelor.

Prima runda de sacrificari, in 2015, s-a soldat cu uciderea a 30.000 de vulpi zburatoare, in timp ce o a doua runda a vizat 7.380 de exemplare, scrie Agerpres.

Chiar daca IUCN a modificat statutul acestei specii de la "vulnerabil" la "in pericol de disparitie", la ultima serie de sacrificari au fost ucise 13.000 de exemplare.

In prezent insa, oamenii de stiinta sustin ideea unui proces impotriva guvernului pentru a preveni o alta diminuare a populatiei de lilieci.

"Am incercat cu petitii, demonstratii, articole publicate in Science si discutii ale IUCN cu guvernul. Am esuat total, asa ca am decis ca e nevoie de un demers mai puternic", a declarat Christian Vincenot, ecologist la Universitatea din Kyoto, Japonia.