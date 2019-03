Chiar daca pentru postul de procuror-sef european se lupta si un candidat francez, jurnalistii de la Le Monde o lauda pe fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi.



Intr-un articol publicat cu titlul "Alegerea unui procuror roman pentru a conduce Parchetul European ar fi un simbol puternic", jurnalistii francezi au numai cuvinte de lauda pentru contracandidatului francezului Jean-Francois Bohnert.



"Desemnarea unei personalitati din fostul bloc comunist, sustinuta de juristi competenti si carora nu li se poate reprosa nimic, din cele 22 de state membre, ar arata angajamentul UE fata de statul de drept", se arata in articol citat.

Cum ar fi daca primul roman ar ocupa o functie atat de importanta in UE, se mai intreaba jurnalistii. "Aceasta mica revolutie se anunta a fi sensibila din punct de vedere politic, stiind ca cel putin trei lideri europeni sau apropiati ai lor (Viktor Orban din Ungaria; Andrej Babis din Cehia si Liviu Dragnea din Romania) sunt implicati in dosare de fraudare a fondurilor europene. Si toate se intampla in tari in care justitiei i se pun bete in roate".

De asemenea, in articol se fac cateva precizari referitoare la parcursul fostei sefe a DNA ("Intr-o tara afectata de coruptie, ea a condamnat la inchisoare sute de politicieni de toate nivelurile, inclusiv un fost prim-ministru"), amintindu-se totodata ca "a castigat ura pe termen lung a Partidului Social Democrat, aflat la putere": "In ciuda popularitatii sale, a fost obligata sa se supuna deciziei. Dar ea si-a dovedit rezistenta obtinand sprijinul deputatilor europeni".

In egala masura, in material se face si o comparatie intre Jean-Francois Bohnert si Laura Codruta Kovesi: "Este familiarizat cu institutiile europene, pe cand Kovesi este familiarizata in principal cu sistemul judiciar romanesc. El este precaut, pe cand Kovesi face uneori comentarii excesive", se arata in presa franceza, jurnalistii subliniind in final ca Bohnert este sprijinit de diplomatia franceza, noteaza ziare.com.

Citeste si: Financial Times, despre Laura Codruta Kovesi: Femeia potrivita sa fie procurorul sef european



Saptamana trecuta, si Financial Times si-a exprimat sustinerea fata de numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. "Sunt multe argumente excelente in favoarea ei, unul dintre ele chiar faptul ca guvernul Romaniei, ce a devenit un abuzator in serie al normelor si valorilor UE in privinta statului de drept, se impotriveste numirii sale. Fara indoiala ca ceilalti doi concurenti – din Franta si Germania – ar face fata postului. Dar nici unul nu are experienta de prima linie a lui Kovesi, care a dus o lupta dura, deseori singura, impotriva coruptie adanc inradacinate in clasa politica", se arata in articolul realizat de publicatia britanica.