Persoanele trecute de 50 de ani, care se uita la televizor timp de cateva ore in fiecare zi, risca sa fie afectate de declin cognitiv, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat joi de Press Association.



Trei ore si jumatate petrecute in fiecare zi in fata televizorului afecteaza memoria verbala a persoanelor cu varste de peste 50 de ani, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Scientific Reports.

Concluziile acestei cercetari indica faptul ca obiceiul de a privi la televizor ar trebui sa fie echilibrat cu alte activitati, au indicat oamenii de stiinta.

''De peste un deceniu a existat un interes cu privire la efectul obiceiului de a privi la televizor asupra cognitiei, insa mare parte din aceasta literatura s-a concentrat asupra copiilor'', a declarat una dintre coautorii studiului, dr. Daisy Fancourt.

''Mult mai putina atentie a fost acordata efectelor privitului la televizor asupra celuilalt capat al ciclului de viata, in ciuda faptului ca timp de peste 25 de ani s-au emis ipoteze potrivit carora privitul in exces la televizor poate contribui la dezvoltarea dementei'', a adaugat specialista.

Cercetatorii au analizat date de la 3.662 de adulti de 50 de ani si peste aceasta varsta, prelevate in perioadele 2008-2009 si 2014-2015.

Persoanele care s-au uitat la televizor mai mult de trei ore si jumatate pe zi au manifestat, in medie, o diminuare cu 8-10% a memoriei verbale de-a lungul perioadei de sase ani, scrie Agerpres.

In cazul adultilor care au petrecut mai putin timp in fata televizoarelor s-a observat un declin de circa 4-5% a memoriei cuvintelor si limbajului.



''In timp ce privitul la televizor poate avea si beneficii, cum ar fi cele educative, in urma vizionarii documentarelor, sau pentru relaxare, ca modalitate de reducere a stresului, acest studiu sugereaza in general ca adultii cu varsta peste 50 de ani ar trebui sa incerce sa se asigure ca privitul la televizor este echilibrat cu alte activitati constrastante'', a notat Fancourt.

Autorii sustin ca privitul la televizor este o activitate pasiva, ce poate reduce cantitatea de timp dedicata activitatilor cu efect stimulator, precum lectura.