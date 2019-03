Cinci persoane, inclusiv trei copii, au ars de vii in casa lor din Kenya dupa ce vecinii le-au incendiat casa, acuzandu-le de practicarea vrajitoriei, a informat vineri politia citata de dpa.



Doua femei si trei fete - in varsta de 7, 3 si, respectiv 2 ani - au murit in acest incident petrecut joi in districtul Migori, din sud-vestul Kenyei, a declarat politistul local Peter Kirui.

Patru alti membri ai familiei sunt spitalizati in urma incendierii, inclusiv patriarhul familiei, Elijah Otieno, care fusese, de fapt, persoana acuzata de vrajitorie.

In acest caz, potrivit politiei, satenii l-au acuzat pe Otieno ca a imbolnavit un alt barbat.



"Vecinii furiosi i-au inchis (in casa) ... si le-au dat foc", a declarat Kirui, adaugand ca 20 de sateni au fost arestati.

Cazurile in care persoane - in special varstnice - cad victime suspiciunilor de vrajitorie nu sunt neobisnuite in unele parti ale Africii.

Adesea, oamenii sunt acuzati de vrajitorie ca urmare a unor dispute personale sau a unor nenorociri, cum ar fi decesele cauzate de boala sau pierderea recoltelor, scrie Agerpres.

Intr-un alt caz de acest fel, petrecut in luna iunie a anului trecut, un barbat in varsta a fost linsat de satenii care l-au acuzat de vrajitoare, in districtul Kilifi, din sud-estul Kenyei.