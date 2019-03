Un pilot fals, care a pilotat timp de peste 20 de ani avioane de pasageri a fost descoperit cu o licenta de zbor falsa, informeaza BBC News.



Barbatul a demisionat din South African Airways (SAA), de indata ce a fost descoperit, in urma unui "incident" petrecut deasupra spatiului aerian elvetian, in timpul unui zbor dinspre Africa de Sud catre Germania, la sfarsitul lui 2018.

William Chandler a fost angajat ca prim-ofiter senior, un rol in care a fost pilot de monitorizare, scrie libertatea.ro.

In egala masura, un ofiter de securitate al SAA a fost suspendat pentru ca ar fi incercat sa acopere falsul.

Barbatul a fost descoperit in timpul unei curse Africa de Sud - Germania, care a avut loc in decembrie 2018. Manevrele pe care le-a efectuat la momentul respectiv in timpul unor turbulente de deasupra Alpilor elvetieni, le-au dat de gandit conducatorilor companiei aeriene, care au solicitat o ancheta in urma careia s-a stabilit ca pilotul nu avea o licenta de pilot comercial.

"Au fost niste manevre ciudate pe care aeronava le-a facut in aer, dar si modul in care s-a manifestat el in cabina", a declarat un oficial.

Barbatul a recunoscut acuzatiile si a demisionat, fiind deschis un proces penal de frauda impotriva sa, potrivit realitatea.net.