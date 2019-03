Un american a fost acuzat ca si-a inscenat propria rapire pentru a nu plati un pariu pierdut pe Super Bowl, castigat anul acesta de cei de la New England Patriots, informeaza BBC.



Robert Brandel, in varsta de 60 de ani, a fost gasit legat in camionul sau, langa Buffalo, in statul New York, miercuri.

Barbatul a declarat politistilor ca a fost rapit de doi barbati inarmati cu doua zile mai devreme - insa politia a suspectat inca de la inceput spusele sale, deoarece barbatul parea proaspat barbierit si calm, desi era rapit de trei zile.



Oficialii cred in prezent ca Brandel incerca sa scape de plata sumei de de 50.000 de dolari (37.740 de lire sterline) pe care o datora dupa ce pierduse un pariu online.

Potrivit politiei, barbatul se confrunta cu acuzatii de frauda si marturie falsa, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, el i-a luat pe cei doi barbati in camionul sau luni pentru ca pariasera alaturi de el.

Brandel sustine ca barbatii l-au amenintat cu o arma, i-au furat 16.000 de dolari in numerar si l-au fortat sa-i duca cu masina in vestul statului New York timp de doua zile, inainte a-l lega si lasa intr-un parc auto.



Politia a devenit insa in curand suspicioasa cu privire la aceasta versiune a evenimentelor.

"Anchetele si interviurile ulterioare au aratat ca aceasta poveste elaborata a fost fabricata", a indicat politia intr-o declaratie.

Brandel urmeaza sa apara in fata instantei la sfarsitul acestei luni.