Mai multe rate din plastic au fost plasate pe apele unui lac din Glasgow, Scotia, in incercarea de a atrage atentia locuitorilor sa nu mai hraneasca pasarile, relateaza vineri Press Association.





Pe corpul falselor pasari care plutesc pe lacul Queens Park din Glasgow au fost inscriptionate cuvintele ''Va rog nu ma hraniti cu paine''.

Conducerea parcului a decis sa amplaseze trei rate din plastic pe apele iazului principal dupa ce indicatoarele prin care vizitatorii erau rugati sa nu hraneasca pasarile nu au descurajat intentiile acestora, scrie Agerpres.

Painea poate cauza probleme de sanatate pasarilor si exista de asemenea temerea ca ar putea afecta calitatea apei atragand paraziti.



''Indicatoarele prin care oamenii erau rugati sa nu hraneasca lebedele au fost amplasate multa vreme, insa ei au continuat sa ignore problema. Am venit cu o noua abordare, iar ratele din plastic se pare ca isi fac treaba'', a declarat o purtatoare de cuvant a municipalitatii.

Expertii sugereaza ca oamenii sa ia in calcul alte alternative la paine. ''Sunt atat de multe alimente mai bune pe care oamenii le pot oferi ratelor, precum ovazul, salata si mazarea, asa ca ii incurajam sa le hraneasca cu acestea'', a indicat o purtatoare de cuvant a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).