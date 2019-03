O tanara din Cuba in varsta de 26 de ani a devenit mama de cvadrupleti in urma unei nasteri multiple intr-o clinica din Santiago de Cuba, un eveniment care se inregistreaza pentru a doua oara in istoria tarii, relateaza joi EFE.



Bebelusii - trei baieti si o fetita - sunt in stare stabila, au avut la nastere greutatea de aproximativ 1.000 de grame si se afla la terapie intensiva, potrivit directoarei Programului de Asistenta Materna si Infantila (PAMI) din Santiago de Cuba, doctorita Yofaides Pérez, citata de site-ul Cubadebate. Mama cvadrupletilor, Yadira Antomarchi Gomez, a avut nevoie de asistenta de specialitate pentru sarcina ei multipla, pentru care a fost internata la maternitatea Tamara Bunke din capitala cubaneza incepand cu a 26-a saptamana de sarcina si pana in cea de-a 34 saptamana a sarcinii, cand a nascut prin cezariana. Familia ei va avea la dispozitie o locuinta sociala si infirmiere, care vor acorda asistenta bebelusilor dupa iesirea din spital, potrivit coordonatoarei PAMI. Medicul Adolfo Ruiz, directorul centrului spitalicesc care a urmarit sarcina tinerei, a explicat ca aceasta nastere multipla a fost monitorizata de o echipa multidisciplinara, care a stabilit un diagnostic "timpuriu si oportun".



Medicul nu a precizat daca mama a fost supusa vreunui tratament de fertilitate sau daca a urmat o terapie de reproducere asistata. Fara inseminare artificiala, posibilitatea nasterii de cvadrupleti este de una la 600.000. Potrivit studiilor stiintifice, posibilitatile de supravietuire ale cvadrupletilor nascuti dupa o sarcina de 34 de saptamani sunt mari, desi nu este exclusa posibilitatea aparitiei unor complicatii, scrie Agerpres. In ultimii ani, guvernul cubanez a sprijint legi de stimulare a natalitatii, in fata fenomenului de imbatranire a populatiei si unei rate scazute a nasterilor. Cuba este una din tarile cu populatia cea mai imbatranita din America Latina si mentine o tendinta de scadere a natalitatii, care, potrivit prognozelor pentru anul 2050, va face ca 36,2 % dintre locuitori sa aiba varste de peste 60 de ani.

La santiaguera Yadira Antomarchí Gómez trajo al mundo a tres niños y una niña en un mismo parto, segundo en la historia de la oriental provincia https://t.co/FHwi58fmkC — Periódico Cubano (@periodicocubano) February 28, 2019

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×