Aproximativ 45% din totalul copiilor bolnavi de cancer din lumea intreaga nu sunt diagnosticati si, prin urmare, nu primesc tratament medical, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP.



"Subdiagnosticarea este deja considerata o problema, insa modelul nostru statistic permite obtinerea unor estimari care lipseau pana acum", a declarat autorul principal al studiului, Zachary Ward, profesor la Facultatea de sanatate publica din cadrul Universitatii Harvard din Statele Unite.

Potrivit registrelor oficiale, 224.000 de cancere au fost diagnosticate la copii pe plan mondial in 2015, precizeaza autorii noului studiu, publicat in revista The Lancet Oncology. Bazandu-se pe proiectii statistice, autorii estimeaza ca numarul real al copiilor bolnavi de cancer ar fi fost in acel an de 397.000.



"Modelul nostru pare sa indice faptul ca aproape un copil din doi afectati de cancer nu este diagnosticat si, deci, poate sa moara fara tratament", a declarat profesorul Ward.



"Acesti pacienti vor muri cu siguranta si, totusi, cancerul nu va fi mentionat ca o cauza a decesului", a comentat Eva Steliarova-Foucher, experta la Centrul international de cercetari asupra cancerului (CIRC/IARC), o agentie din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

Potrivit studiului, 60% din totalul tarilor lumii nu dispun de registre ale cancerului, iar in celelalte state care detin totusi astfel de registre nationale, doar o parte a populatiei a fost monitorizata, scrie Agerpres.

Modelele statistice ale studiului combina date din registrele existente cu altele extrase din Observatorul global al sanatatii din cadrul OMS si din anchete si sondaje medicale realizate in special de UNICEF.

Deloc surprinzator, disparitati puternice exista din acest punct de vedere intre tarile bogate si cele sarace.

Potrivit estimarilor care vizeaza 200 de tari, mai mult de jumatate dintre cancerele pediatrice din Africa, Asia Centrala si de Sud si din insulele aflate in Oceanul Pacific nu ar fi diagnosticate. La polul opus, astfel de situatii reprezinta doar 3% in Statele Unite, Europa si Canada.

"Sistemele de sanatate din tarile cu venituri mici si medii nu reusesc sa raspunda nevoilor copiilor bolnavi de cancer", a subliniat unul dintre autorii studiului, Rifat Atun, cercetator la Universitatea Harvard.

Autorii studiului estimeaza ca numarul cazurilor noi de cancer la copii va fi de 6,7 milioane intre anii 2015 si 2030. Din acest total, aproape 3 milioane nu vor fi diagnosticate daca nu vor fi facute progrese in aceasta directie.