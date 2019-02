Un barbat aproape gol, cu un cutit infipt adanc in spate, a iesit din sectia de urgente a unui spital din orasul rusesc Kazan (Republica Tatarstan)...pentru a fuma o tigara, informeaza Daily Mail.



Desi sangera, pacientul, pe nume Vladimir, in varsta de 34 de ani, a ales sa infrunte temperatura de -10 grade Celsius de afara si s-a intors inauntru doar atunci cand doctorii l-au avertizat ca risca sa moara.

O asistenta medicala a filmat cum barbatul - aflat doar in lenjerie intima- iese sa fumeze in timp ce mai multi membri ai personalului incearca sa-l determine sa se intoarca in spital.

Vladimir a fost ranit intr-o confruntare cu persoane care bausera, insa detaliile exacte nu sunt cunoscute, scrie Agerpres.

Cutitul era atat de adanc infipt in spatele barbatului incat doar manerul sau era vizibil. Din acest motiv, personalul de pe ambulanta ajuns la locul confruntarii a pus doar un pansament in jurul ranii, fara a risca sa scoata cutitul.

Personalul spitalului il dezbraca pe Vladimir cand acesta le-a spus brusc ca are ceva de facut si a plecat.

O femeie este auzita spunand in filmulet: "Vladimir, esti nebun?", "Este iarna, intoarce-te", insa acesta ii raspunde ca a plecat la o tigara.

Barbatul ajunge afara, sperand sa primeasca o tigara de la alti pacienti, dar in van. La un moment dat renunta insa si decide sa se intoarca

Un purtator de cuvant al spitalului a confirmat ca Vladimir a suferit intre timp o interventie chirurgicala pentru indepartarea cutitului, iar in prezent starea sa de sanatate e stabila.

Vezi video pe Daily Mail.