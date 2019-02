Pakistanul a confirmat miercuri ca a efectuat raiduri aeriene in Casmirul Indian si a doborat doua avioane militare indiene in spatiul aerian pakistanez, scrie Reuters.



"Astazi, Fortele Aeriene ale Pakistanului au efectuat lovituri din spatiul aerian pakistanez in jurul Liniei de Control", a comunicat Ministerul de Externe al Pakistanului, conform Reuters.

Armata Pakistanului a informat ca avioane militare indiene au intrat in Pakistan drept raspuns, iar doua dintre ele au fost doborate, un pilot fiind capturat, informeaza stirileprotv.ro.



AFP map showing the Kashmir region of India and Pakistan. India wants to avoid any "further escalation of the situation" after conducting air strikes against militant camps in Pakistan, says Indian foreign minister Sushma Swaraj @AFPgraphics pic.twitter.com/Sp7wGLIMTL — AFP news agency (@AFP) February 27, 2019

Purtatorul de cuvant al armatei pakistaneze, Asif Ghafoor, a afirmat ca unul dintre avioane a cazut pe teritoriul controlat de Pakistan, iar celalalt pe teritoriul indian.

Tensiunile intre cele doua tari surori si inamice din Asia de Sud sunt foarte puternice in urma unui atentat sinucigas in Casmirul indian, soldat cu cel putin 40 de morti in randul unor trupe paramilitare indiene, la 14 februarie, revendicat de gruparea islamista insurgenta Jaish-e-Mohammed (JeM), cu sediul in Pakistan.

Comunitatea internationala se teme de o escaladare a tensiunilor intre cei doi vecini si rivali, ambii dotati cu arma nucleara si care au purtat mai multe razboaie in trecut, pe tema regiunii Casmir, un adevarat butoi cu pulbere, pe care o revendica amandoua.



“PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.” - @OfficialDGISPR #PakistanStrikesBack #Pakistanzindabad pic.twitter.com/CBZg5gZBMW — The Times of Karachi (@TOKCityOfLights) February 27, 2019

#SpotVisuals: Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW — ANI (@ANI) February 27, 2019

Pakistanul sustine ca nu vrea razboi cu India si isi inchide spatiul aerian

Pakistanul a anuntat ca isi inchide spatiul aerian "pana la noi ordine", a indicat miercuri Autoritatea Aviatiei Civile (CAA), dupa ce Islamabadul a declarat anterior ca a doborat doua avioane de vanatoare ale fortelor aeriene indiene, potrivit AFP.

"Autoritatea Aviatiei Civile a inchis oficial spatiul aerian pana la noi ordine", a indicat aceasta pe Twitter. Un purtator de cuvant al armatei pakistaneze a precizat ca aceasta decizie a fost luata 'date fiind circumstantele'.

O sursa apropiata CAA a indicat ca toate companiile aeriene au primit ordin sa-si "suspende operatiunile in Pakistan pana la noi ordine".

De partea indiana, cel putin cinci aeroporturi au fost de asemenea inchise si numeroase zboruri anulate, au indicat responsabili din domeniu sub acoperirea anonimatului. Autoritatea indiana pentru aviatia civila nu a facut deocamdata niciun comentariu.