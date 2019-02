Un pastor din Africa de Sud care a pretins ca a inviat din morti un barbat intr-un videoclip postat pe Twitter a devenit faimos pe retelele de socializare, unde "miracolul" sau a fost vizualizat de nenumarate ori, dar a devenit si tinta glumelor, informeaza AFP.



Postat in weekend-ul trecut pe internet, filmuletul - devenit rapid viral - il infatiseaza pe pastorul Alph Lukau, de la Biserica protestanta Alleluia Ministries International, punandu-si mainile pe corpul unui barbat - aparent mort - aflat intr-un sicriu, care capata brusc viata si sare in picioare.

In cateva ore, hashtagul #ResurrectionChallenge a inflamat Twitter-ul, utilizatorii grabindu-se sa posteze imagini ironice cu propriile lor "invieri", alaturi de capturi de ecran ale presupusului miracol al pastorului Lukau, scrie Agerpres.



"Miracolul" realizat de pastor a provocat, de asemenea, critici din partea companiei de pompe funebre contactate pentru a asigura funeraliile barbatului "mort".

"Kings and Queens Funeral Services doreste sa se distanteze de presupusa inviere", a scris compania intr-un comunicat, in care se precizeaza totodata ca a decis sa intenteze o actiune in justitie pentru acest atac la adresa imaginii sale.

La randul sau, Biserica Allelulia Ministries International s-a distantat de preot, precizand in mass-media ca nu a fost vorba de o inviere din morti.