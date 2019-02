Kim Jong-Un a ajuns in orasul Dang Dong, situat la frontiera dintre China si Vietnam. Liderul nord-coreean a parcurs distanta dintre Phenian si Dang Dong cu trenul, urmand sa fie preluat de o masina care sa il duca in Hanoi, scrie Ziare.com.

Liderul nord-coreean a fost intampinat in gara cu un covor rosu, garzi ceremoniale si o multime formata din persoane care fluturau steaguri.

Presedintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa soseasca marti dupa-amiaza in Vietnam, cu o zi inainte de summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un.



US President Trump and North Korean leader Kim Jong Un will meet for dinner in Hanoi on Wednesday before their previously announced talks the next day, the White House says, extending Trump's diplomatic mission into a two-day affair pic.twitter.com/FUTIOgLLig