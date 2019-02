Un sarpe a reusit sa ajunga pe trei continente, calatorind din Australia pana in Scotia in valiza unei turiste, potrivit relatarilor aparute in presa australiana luni si citate de dpa.



Pitonul neveninos (din specia Antaresia maculosa) a fost descoperit vineri in pantoful unei femei pe nume Moira Boxall, dupa ce aceasta s-a intors dintr-o vacanta petrecuta in Australia, a indicat televiziunea publica australiana ABC.

Paul Airlie, ginerele lui Boxall, care locuieste impreuna cu familia sa in Mackay, un oras din statul australian Queensland (nord-est), a declarat pentru ABC ca descoperirea a constituit o adevarata surpriza.

"Nu se astepta deloc sa gaseasca sarpele cand si-a despachetat valiza la intoarcerea in Scotia", a povestit el.

Sarpele se ascunsese in pantoful lui Boxall, care fusese impachetat alaturi de celelalte lucruri in valiza, scrie Agerpres.

Pitonul "a reusit sa calatoreasca din Mackay la Glasgow fara a fi descoperit", a declarat Airlie pentru ABC, adaugand in gluma ca "pentru scotieni, serpii sunt la fel de neobisnuiti cum e zapada pentru un locuitor din Queensland".

In fotografiile aparute in presa locala se poate vedea ca sarpele a naparlit in timpul calatoriei sale in pantof.

In prezent, pitonul a fost plasat in carantina in Scotia.