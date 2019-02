Biserica Catolica a devenit cel mai mare ''dusman al sau'' pentru ca a ascuns abuzurile sexuale ale clerului si pentru ca nu a ascultat suficient victimele, a declarat un episcop duminica, cand la Vatican ia sfarsit un important summit pe aceasta tema, potrivit Reuters.

"Nu vom scapa nepedepsiti", a spus arhiepiscopul Mark Coleridge din Brisbane, Australia, in predica de la finalul slujbei care pune punct unei conferinte de patru zile, convocata de papa Francisc pentru a discuta scandalul abuzurilor sexual din sanul Bisericii Catolice.

Suveranul pontif, care a oficiat liturghia in Sala Regia din Palatul Apostolic din Vatican, urmeaza sa tina un discurs la finalul slujbei, potrivit Agerpres.

''Cand vine vorba despre abuzuri si disimulare, mai marii Bisericii s-au dovedit nu oameni ai cerurilor, ci pamanteni...'', a mai spus acesta.

Citand una dintre poruncile lui Isus care spune ''Iubeste-ti dusmanul!'', Coleridge a mai declarat: ''Dar cine este dusmanul? Cu siguranta nu cei care contestat Biserica si au dezvaluit abuzurile si tainuirea acestora, in special victimele si supravietuitorii care ne-au facut sa vedem adevarul dureros spunand-si povestile cu un asemenea curaj'', a mai spus Coleridge.

"Cu toate acestea, cateodata, am crezut ca victimele si supravietuitorii sunt dusmanii, nu i-am iubit si nu i-am binecuvantat. In acest sens, am fost cel mai mare dusman al nostru", a mai spus arhiepiscopul.

Sambata, o calugarita si o jurnalista care au vorbit in cadrul conferintei au criticat dur Biserica, acuzand clericii de ipocrizie si de musamalizarea unor crime oribile savarsite impotriva copiilor.