Nouazeci si opt de persoane au murit si cel putin 200 au fost spitalizate in nord-estul Indiei dupa ce au consumat alcool contrafacut, au declarat sambata autoritatile locale, la mai putin de doua saptamani dupa un caz identic care a facut o suta de morti in nordul tarii, relateaza AFP.

Potrivit unui oficial din districtul Golaghat, in statul Assam, oamenii au inceput sa se imbolnaveasca joi seara dupa ce au consumat o bautura alcoolica contrafacuta.

Majoritatea victimelor, multe dintre ele femei, lucrau pe plantatii de ceai din zona, scrie Agerpres.

"Oamenii au venit la spital cu voma, aproape fara suflare si cu dureri toracice severe", a explicat medicul Ratul Bordoloi, director adjunct al serviciilor de sanatate din Golaghat.

Seful guvernului din statul Assam, Sarbananda Sonowal, a ordonat deschiderea unei anchete. Politia a anuntat arestarea unui barbat care vindea alcool contrafacut si doi oficiali ai directiei taxelor din district au fost suspendati pentru ca nu au luat masuri de precautie inainte de vanzarea acestui alcool.

Ministrul sanatatii din statul Assam, Himanta Biswa Sarma, a declarat ca autoritatile au fost informate despre cel putin "80 de morti" in districtele afectate, "insa, in acelasi timp, au murit si alti oameni in afara spitalului".

Conform informatiilor din presa, numarul deceselor depaseste 100 si autoritatile verifica numarul exact de victime.

Comertul cu alcool contrafacut infloreste in India deoarece acesta este cu mult mai ieftin decat cel produs legal.

Bauturile contrafacute contin adesea niveluri ridicate de metanol, o substanta chimica otravitoare, care intra in componenta antigelului.